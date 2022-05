Les Pirates de Penzance Théâtre de l’Atrium Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Les Pirates de Penzance Théâtre de l’Atrium, 21 mai 2022, Chaville. Les Pirates de Penzance

du samedi 21 mai au dimanche 29 mai à Théâtre de l’Atrium

Le conservatoire de Ville-d’Avray Chaville en partenariat avec l’association Accords Majeurs présente en français, _Les Pirates de Penzance_ composé par Arthur Sullivan sur un libretto de W.S. Gilbert. Une opérette phare de ce duo génial tant aimé de nos amis britanniques. L’action se passe de nos jours, dans un décor portuaire au sud des Cornouailles. Qui sont donc ces drôles de pirates dont il est question, pourtant reconnaissables par leur défroque et leurs accessoires, familiers à notre imaginaire ? Êtes-vous prêts à embarquer ? **Mise en scène :** Geneviève Brett **Direction musicale :** Cédric Perrier Avec le choeur, les solistes, l’orchestre et les danseurs du Conservatoire et d’Accords Majeurs Durée : 2h30 avec entracte Billetterie : [www.atrium-chaville.fr](http://www.atrium-chaville.fr) Association Accords Majeurs [:](https://accordsmajeurs.com/) [[https://accordsmajeurs.com/](https://accordsmajeurs.com/)](https://accordsmajeurs.com/) Conservatoire de Ville-d’Avray Chaville : [www.seineouest.fr](http://www.seineouest.fr)

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 12 €

Opéra-comique Théâtre de l’Atrium 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:00:00;2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T18:30:00;2022-05-29T16:00:00 2022-05-29T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chaville, Hauts-de-Seine Autres Lieu Théâtre de l'Atrium Adresse 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville Ville Chaville lieuville Théâtre de l'Atrium Chaville Departement Hauts-de-Seine

Théâtre de l'Atrium Chaville Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaville/

Les Pirates de Penzance Théâtre de l’Atrium 2022-05-21 was last modified: by Les Pirates de Penzance Théâtre de l’Atrium Théâtre de l'Atrium 21 mai 2022 Chaville Théâtre de l'Atrium Chaville

Chaville Hauts-de-Seine