2022-07-08 – 2022-07-08 Nicolas Berton et Liz Cherhal accompagnés de 3 pirates-musiciens invitent petits et grands dans une épopée folle. Concert de rock familial

Prévoir couverture, chaise et/ou transat.

Boissons et petite restauration sur place par Anjou Sport Nature.

Reporté en cas de mauvais temps. Concert « Les pirates attaquent ! » par Nicolas Berton et Liz Cheerhal proposé le vendredi 8 juillet 2022, au plan d’eau de Combrée. Nicolas Berton et Liz Cherhal accompagnés de 3 pirates-musiciens invitent petits et grands dans une épopée folle. Concert de rock familial

