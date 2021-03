MAGNY-LES-HX Café Culture de l'Estaminet MAGNY-LES-HX LES PIRATES ATTAQUENT Café Culture de l’Estaminet MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

le mercredi 17 mars à 15:00

Connaissez-vous Edward Tromblon, chef grincheux du bateau de pirates le plus dangereux des océans ? Non ? Eh bien, il a disparu. Lila, sa fille de dix ans, et une joyeuse bande de pirates, partent en mer pour le retrouver. Liz Cherhal et Nicolas Berton nous embarquent dans une nouvelle aventure musicale tambour battant ! Accompagnés de 3 pirates-musiciens, ils invitent les petits et les grands dans une épopée folle. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce concert un moment inoubliable ! Alors A L’ABORDAGE ! L’équipage de cette folle aventure : Nicolas Berton : auteur, compositeur, interprète Liz Cherhal : auteur, compositeur, interprète, guitare folk, piano Yannis Quillaud : guitare électrique, ukulélé Lionel Bézier : batterie Nicolas Bonnet : basse, ukulélé Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Spectacle musical – En famille dès 4 ans Durée: 50mn Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX

2021-03-17T15:00:00 2021-03-17T17:00:00

