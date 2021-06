Tavel Tavel Gard, Tavel Les Pique niques de Provence Occitane …à Tavel Tavel Tavel Catégories d’évènement: Gard

Les Pique niques de Provence Occitane …à Tavel 2021-07-26

Tavel Gard Le traditionnel pot d’accueil revisité par la Provence Occitane ! Une visite guidée à 18h, avec un marché de producteurs locaux, une ambiance festive et des dégustations qui ponctuent ces soirées.Une belle entrée en matière pour découvrir le programme de la semaine et bien commencer vos vacances en toute convivialité.Pique nique tiré du sacDépart des visites guidée à 18h – durée 1h environ – gratuit Droits libres

Catégories d'évènement: Gard, Tavel