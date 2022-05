LES PIQUE-NIQUES DE CADABLÈS “COMME UN AIR DE GARDEN PARTY” Gabian Gabian Catégories d’évènement: Gabian

A la découverte d'un vignerons lors d'une journée où nous vous invitons à venir pique-niquer à Cadablès. Emmenez votre pique-nique (barbecue à disposition) et nous nous occupons du reste. Dans un site unique en pleine nature nous vous parlerons de notre philosophie, d'environnement, d'agro écologie, de culture bio de nos vins… Au programme : dans une ambiance décontractée, visite du domaine balade, pique-nique à partir de 11h. Entrée libre et gratuite sur réservation. Vente de nos vins à la cave lors de l'évènements.

