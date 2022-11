Les piou-pious pour les 2-6 ans au CIAP pendant les vacances d’hiver Amiens, 14 février 2023, Amiens.

Les piou-pious pour les 2-6 ans au CIAP pendant les vacances d’hiver

23 place Notre-Dame Amiens Somme

2023-02-14 – 2023-02-14

Amiens

Somme

4 4 Et si on découvrait le patrimoine local autrement ? Participez à une lecture immersive et sensorielle où la vue, l’ouïe et le toucher seront mis à rude épreuve ! C’est l’occasion de redécouvrir des histoires déjà contées par maman et papa et de découvrir de nouveaux récits en lien avec l’architecture, la nature et l’histoire de notre territoire.

Cycle de lectures en collaboration avec les Bibliothèques d’Amiens Métropole.

RDV au CIAP

– mardi 14 février : Les 3 petits cochons à Amiens – lecture contée

– mardi 21 février : la cathédrale racontée à mon doudou – lecture contée

– vendredi 24 février : la légende de Sainte Ulphe et les grenouilles – lecture contée

Sur réservation

patrimoine@amiens-metropole.com +33 3 22 22 58 90

