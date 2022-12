Les pionnières du sport : conférence-débat Maison des Ensembles, 12 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 12 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

réservation auprès de Femmes Solidaires Paris : fsparis75@gmail.com

Une conférence-débat sur les femmes pionnières du sport.

Bien qu’il soit considéré par beaucoup comme une activité ludique et superflue, le sport est avant-tout un espace de socialisation qui commence dès la petite enfance et permet de développer son rapport aux autres. Il permet également d’investir non seulement son corps en s’appropriant des capacités physiques mais aussi l’espace public et de prendre confiance en soi. Pourtant, les mouvements féministes se sont peu intéressés au sport.

La pratique du sport se répand au cours du XIXe siècle. La société occidentale d’alors tolère sa pratique par les femmes tant qu’elle reste discrète et n’entre pas en compétition avec les performances masculines. Pour beaucoup d’hommes, le sport est jugé inesthétique lorsqu’il est pratiqué par les femmes et ne doit pas devenir un spectacle. Des médecins le jugent même dangereux pour la santé de ces être fragiles destinés à la reproduction. Malgré cela et dès les débuts, des pionnières ont refusé d’être limitées dans leur pratique ou soumises aux injonctions de leur temps. Karine Dupouy, conférencière et responsable du sport santé à la fédération française de triathlon, nous présentera les portraits de trois de ces femmes qui ont posé des jalons pour les suivantes. La présentation sera suivie d’une discussion-débat avec le public et d’un pot amical.

– Alice Milliat : rameuse et footballeuse, elle s’est battue pour que les femmes puissent participer aux jeux olympiques. Elle sera à l’origine des premiers jeux mondiaux féminins qui se dérouleront au bois de Vincennes en 1922.

– Annette Kellermann : au tournant du XXe siècle, cette nageuse révolutionne la pratique de la natation des femmes en créant le maillot de bain.

– Alexandra David-Néel : exploratrice, cantatrice et écrivaine, elle est la première femme occidentale à pénétrer au Tibet (en 1924).

Karine DUPOUY, notre conférencière, est très impliquée depuis de nombreuses années dans la pratique du sport pour toustes et sur les questions liées à cette pratique par les femmes. Sportive pratiquante, elle œuvre à la ligue d’Ile de France de triathlon et est par ailleurs pharmacienne.

Maison des Ensembles 3-5 rue d’Aligre 75012 Paris

