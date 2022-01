Les Pionnières du Cinéma Théâtre de La Celle Saint-Cloud, 20 mars 2022, La Celle-Saint-Cloud.

Les Pionnières du Cinéma

Théâtre de La Celle Saint-Cloud, le dimanche 20 mars à 16:00

Les premières réalisatrices de films étaient des aventurières, des pionnières. Mais elles ont été très injustement oubliées, outrageusement invisibilisées, au bénéfice de réalisateurs auxquels elles n’ont pourtant rien à envier en termes de créativité. Repoussant les limites du récit et de l’esthétique, leurs films étaient courageux, inventifs, passionnants. Sans elles, c’est tout l’art de filmer qui eût été différent. Il devient urgent de les redécouvrir ! La harpiste de jazz Isabelle Olivier, le pianiste et accordéoniste Thomas Olivier Beuf et le batteur David Paycha accompagnent La fée aux Choux (1896), Les résultats du féminisme (1906) et A fool and his money d’Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma ainsi que Parabola de Mary Ellen Bute et L’étrange aventure de Mabel Normand.

Un ciné-concert en hommage à ces femmes oubliées.

Théâtre de La Celle Saint-Cloud 8E avenue Charles de Gaulle 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD La Celle-Saint-Cloud Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:30:00