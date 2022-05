Les Pintades toniques Musée de Vauluisant, 14 mai 2022 23:15, Troyes.

La classe de chant du Conservatoire de Troyes vous propose une performance musicale a capella.

La classe de chant du Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski de Troyes propose une performance musicale a capella. Leur répertoire polyphonique s’inspire des musiques actuelles de styles divers, à l’harmonisation soignée, de la musique traditionnelle à la musique de film, souvent avec une touche d’humour.

Sous la direction de Christine Raphael, professeur de chant.

L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

http://www.musees-troyes.com

4 rue de Vauluisant 10000 Troyes Grand Est