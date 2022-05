Les Pintades toniques Musée de Vauluisant Troyes Catégories d’évènement: Aube

La classe de chant du Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski de Troyes propose une performance musicale a capella. Leur répertoire polyphonique s’inspire des musiques actuelles de styles divers, à l’harmonisation soignée, de la musique traditionnelle à la musique de film, souvent avec une touche d’humour. Sous la direction de Christine Raphael, professeur de chant.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:45:00;2022-05-14T23:15:00 2022-05-14T23:30:00

