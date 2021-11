Les Pintades toniques Caen, 12 décembre 2021, Caen.

Les Pintades toniques Caen

2021-12-12 – 2021-12-12

Caen Calvados

Dans la tradition des Christmas carols, Émilie Corre, Karine Lepaulmier et Marie-Paule Bonnemason composent un trio vocal à la fois croustillant et fondant.

Marie Krismeuss, Carole Krismeuss et Jeanne Goelbels carillonneront pour vous avec une bonne humeur communicative pour vous faire patienter avant la bûche glacée !Déambulation sur le marché de Noël

https://caen.fr/actualite/noel-caen

