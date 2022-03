Les Pinsonores Portbail, 30 avril 2022, Portbail.

Les Pinsonores

du samedi 30 avril au dimanche 1 mai à Portbail

Bâti autour d’une programmation éclectique et essentiellement régionale de **musique et d’arts de rue**, le festival aura lieu en pleine nature. Autour d’un chapiteau et de sa scène, divers stands proposeront de quoi se restaurer, des **animations pour les enfants, des expositions et des ateliers en lien avec le terroir, l’artisanat, la pédagogie et la nature** et le dimanche accueillera un **marché local**. Outre les **concerts** (Mickle Muckle, Radix, Turfu, Trotski Nautique) et les **spectacles d’arts de rue** signés The Wood Sisters et Magik Fabrik, l’esprit intergénérationnel du festival sera marqué par des rendez-vous artistiques atypiques comme la Fanfare Mona Lisa Klaxon, DJ Coufcouf et ou le mystérieux Rédèr Nouhaj… Infos et billetterie : [www.lespinsonores.fr](https://www.lespinsonores.fr/programmation)

Pass week-end, sur place et en ligne : dès 16 ans > 20 euros ; 12-15 ans > 10 euros ; 0-11 ans > gratuit (tarif unique de 5 euros pour le dimanche seul, sur place uniquement)

Durant un week-end, migrez dans les Mielles de Portbail pour la première édition des Pinsonores , festival tout neuf, sorti de l’oeuf, dédié à la musique, aux arts de rue et au terroir local.

