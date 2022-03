Les Pinsonores Port-Bail-sur-Mer, 30 avril 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Durant un week-end, migrez entre terre et mer dans les Mielles de Portbail pour la première édition des Pinsonores! Au menu: concerts et spectacles sous chapiteau, formes hybrides déambulantes, animations et ateliers surprenants, bals fous et saveurs du cru.

Bâti autour d’une programmation éclectique et essentiellement régionale de musique et d’arts de rue, le festival aura lieu en pleine nature. Autour d’un chapiteau et de sa scène, divers stands proposeront de quoi se restaurer, des animations pour les enfants, des expositions et des ateliers en lien avec le terroir, l’artisanat, la pédagogie et la nature. Le marché local du dimanche (11h-18h) sera aussi l’occasion – en attendant la reprise du marché gourmand dominical dans le bourg de Portbail – de faire quelques savoureux achats auprès d’une vingtaine de producteurs et d’artisans locaux dans une ambiance festivalière.

Programmation et billetterie : www.lespinsonores.fr

bore.emilie@gmail.com +33 7 71 68 88 07 https://www.lespinsonores.fr/

