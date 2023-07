Journées Européennes du Patrimoine – Domaine de Bort, château et parc Les Pins Saint-Priest-Taurion, 16 septembre 2023, Saint-Priest-Taurion.

Saint-Priest-Taurion,Haute-Vienne

Le domaine de Bort accueille les visiteurs pour la 4ème année consécutive avec une visite guidée du château d’environ 30 minutes et une visite libre du parc avec 3 circuits balisés proposés. Les plus gourmands pourront profiter d’une restauration sur place avec des

food trucks et une buvette sous la grande halle des communs tout en étant abrité du

soleil ou de la pluie le temps d’un repas. Une exposition de véhicules anciens dans la

cour du château sera également proposée au public, en partenariat avec la Fédération Française des Véhicules d’Epoque. Sans réservation. Visite jusqu’à 20 personnes maximum. Convient aux enfants à partir de 7 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Les Pins

Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de Bort welcomes visitors for the 4th year running, with a guided tour of the château lasting around 30 minutes, and a self-guided tour of the grounds, with 3 signposted circuits on offer. Those with a sweet tooth can enjoy on-site catering with food trucks

food trucks and a refreshment bar in the main hall of the outbuildings, while being sheltered from the

sun or rain. An exhibition of vintage vehicles in the

courtyard, in partnership with the Fédération Française des Véhicules d’Epoque. No reservation required. Visits for up to 20 people. Suitable for children aged 7 and over.

Por cuarto año consecutivo, el Domaine de Bort recibe a sus visitantes con una visita guiada del castillo de unos 30 minutos de duración y una visita autoguiada del recinto, con 3 itinerarios señalizados. Los más golosos podrán disfrutar de un catering in situ con

food trucks y un bar en la sala principal de las dependencias, al abrigo del sol o de la lluvia

del sol o la lluvia. Una exposición de vehículos de época en el

en el patio del castillo, en colaboración con la Fédération Française des Véhicules d’Epoque. No es necesario reservar. Visitas para un máximo de 20 personas. Apto para niños a partir de 7 años.

Die Domaine de Bort empfängt ihre Besucher bereits im vierten Jahr in Folge mit einer 30-minütigen Führung durch das Schloss und einer freien Besichtigung des Parks mit drei ausgeschilderten Rundgängen. Für die Feinschmecker unter den Besuchern gibt es vor Ort ein Restaurant mit

foodtrucks und einem Getränkestand in der großen Halle der Commons, während Sie vor der Sonne geschützt sind

sonne oder Regen geschützt sind. Eine Ausstellung von Oldtimern im

im Hof des Schlosses wird in Zusammenarbeit mit der Fédération Française des Véhicules d’Epoque ebenfalls angeboten. Es ist keine Reservierung erforderlich. Besichtigung bis maximal 20 Personen. Geeignet für Kinder ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par SPL Terres de Limousin