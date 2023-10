SEJOUR « J’aime la Mer » Les pins penchés Le Lavandou Catégories d’Évènement: Le Lavandou

Var SEJOUR « J’aime la Mer » Les pins penchés Le Lavandou, 23 octobre 2023, Le Lavandou. SEJOUR « J’aime la Mer » 23 – 27 octobre Les pins penchés Transport inclus Dans le cadre de la promotion du droit aux vacances , le séjour » J’aime la Mer » – Partir en vacances.

– Découvrir la biodiversité de la mer et du littoral méditerranéen

– Partager une expérience commune.

– Pratiquer des sports de plage. Les pins penchés Boulevard de la baleine Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Le Lavandou, Var Lieu Les pins penchés Adresse Boulevard de la baleine Ville Le Lavandou Departement Var Age min 6 Age max 12

