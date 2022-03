Les pins en Live « Jazz Band de Haguenau » Haguenau, 8 avril 2022, Haguenau.

Les pins en Live « Jazz Band de Haguenau » Haguenau

2022-04-08 – 2022-04-08

Haguenau Bas-Rhin

Le Jazz Band de Haguenau est un Big Band de 16 musiciens dirigés par Hugo Hernandez. Piano, basse, batterie, guitare, 4 trompettes, 3 trombones et 5 saxophones. Passionnés de Jazz, Jazz latin et de musique du monde, ces musiciens se retrouvent chaque mardi pour monter des programmes variés dont le thème change chaque année. Mais dans le cadre des « Pins en Live » c’est une formation réduite, adaptée à l’espace, qui vous fera découvrir sa musique et vous invitera à partager sa passion autour des classiques du Jazz et des rythmes Afro Cubains.

Tout public.

+33 3 88 06 91 14

Le Jazz Band de Haguenau est un Big Band de 16 musiciens dirigés par Hugo Hernandez. Piano, basse, batterie, guitare, 4 trompettes, 3 trombones et 5 saxophones. Passionnés de Jazz, Jazz latin et de musique du monde, ces musiciens se retrouvent chaque mardi pour monter des programmes variés dont le thème change chaque année. Mais dans le cadre des « Pins en Live » c’est une formation réduite, adaptée à l’espace, qui vous fera découvrir sa musique et vous invitera à partager sa passion autour des classiques du Jazz et des rythmes Afro Cubains.

Tout public.

Haguenau

dernière mise à jour : 2022-02-10 par