SEJOUR L OCEAN UNE HISTOIRE DE PASSION LES PINS BLEU Labenne, 7 août 2023, Labenne.

SEJOUR L OCEAN UNE HISTOIRE DE PASSION 7 – 11 août LES PINS BLEU tarif établit en fonction du QF et du lieu d’habitation . Entre 226€ et 372€

Ce séjour se déroule au camping LES PINS BLEUS , camping situé près des plages. Deux groupes bien définies les 8-10 ans et 11-14 ans avec deux animateurs par groupe. Ce séjour se déroule en vélo obligatoire. Donc les enfants et jeunes qui maîtrisent leur vélo.

Un planning est mis en place pour chaque jour avec différentes activités sportives en lien avec la nature et l’océan : stage de bodyboard ou de surf sur plusieurs matin, paddle, initiation à la pêche, sortie dans un parc aquatique, …

LES PINS BLEU LABENNE Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559646596 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@csdb.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T07:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:30:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

sports aquatiques labenne