Vendée Les Pineaux . Dans un lieu où la biodiversité règne en maître, Anne-Marie tient son atelier de produits naturels à base de plantes aromatiques et médicinales. Au programme : visite commentée, dégustation de tisanes, de sirops et rencontre avec une passionnée ! Parking sur place Pas d’accès PMR +33 2 51 56 37 37 Les Pineaux

