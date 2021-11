Les Piñatas s’installent à la bibliothèque de l’institut LILLE / Institut pour la photographie, 20 novembre 2021, Lille.

Le 20 novembre Les Piñatas s’installent à la bibliothèque de l’institut pour deux ateliers de micro-édition à l’intention des enfants et adolescents. Elles vous proposent de créer un petit album avec vos photos qui représentent une personne ou un animal. Coupez, pliez, tamponnez et relier pour créer votre livre à vous. Les débutant.es sont les bienvenues, aucun pré-requis n’est nécessaire ! Depuis sa création, l’association Les Piñatas met un point d’honneur à sensibiliser les publics les plus variés possibles aux techniques simples de la micro-édition (reliure, découpe, pliage, écriture, illustration, etc.) pour donner à chacun·e des impulsions et clefs de création simples et abordables. 2 ateliers sont prévus, avec 15 places chacun : * 14h-15h pour les 6-10 ans * 15h30-17h pour les 11-16 ans N’hésitez pas à apporter vos photographies déjà imprimées ou à nous envoyer une image numérique. Si vous souhaitez utiliser une photographie numérique, vous pouvez l’envoyer avec vos nom et prénom à l’adresse suivante : [aborrossi@institut-photo.com](mailto:aborrossi@institut-photo.com)

sur réservation

LILLE / Institut pour la photographie LILLE, 11 rue de Thionville Lille Vieux-Lille Nord



