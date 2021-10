Lille L'hybride Lille, Nord LES PIÑATAS : DO IT YOURSELF L’hybride Lille Catégories d’évènement: Lille

L’association de micro-édition Les Piñatas propose des éditions collaboratives sous la forme d’un laboratoire d’explorations créatives. Grâce à son équipe d’artistes, elle fabrique, à la force de ses nombreuses mains, des éditions joyeusement polymorphes qui décomposent le format traditionnel du livre. Pour cette carte blanche, Les Piñatas vous proposent une soirée autour de films d’animation fabriqués à la main par de merveilleuses artistes qui nous démontrent, une fois de plus, que la créativité n’est pas une question de moyens ! [[www.lespinatas.com](www.lespinatas.com)](www.lespinatas.com) **Dès 14 ans. ** **Durée du programme : 1h30 env.** **En présence des membres de l’association Les Piñatas, de Marine Blin et de Sophie Racine.** [> Réserver](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/les-pinatas-do-it-yourself-jeudi-28-octobre) > Pour plus d’informations : [www.lhybride.org](https://lhybride.org/programmation/item/1712-les-pi%C3%B1atas-do-it-yourself-%20.html)

Payant, sur réservation

Les Piñatas vous proposent une soirée autour de films d’animation fabriqués à la main par des artistes qui nous démontrent, une fois de plus, que la créativité n’est pas une question de moyens ! L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

