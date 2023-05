Fête des Pilles Grande rue, 29 juillet 2023, Les Pilles.

Venez vous amuser, manger, danser à la fête du village LES PILLES. A partir de 19h, concerts, food trucks et bonne humeur !.

2023-07-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-29 01:00:00. .

Grande rue

Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have fun, eat and dance at the village festival of LES PILLES. From 7pm, concerts, food trucks and good mood!

Venga a divertirse, comer y bailar en la fiesta del pueblo de LES PILLES. A partir de las 19:00, conciertos, food trucks y ¡buen humor!

Kommen Sie zum Dorffest LES PILLES, um sich zu amüsieren, zu essen und zu tanzen. Ab 19 Uhr gibt es Konzerte, Food Trucks und gute Laune!

