Marché de producteurs des Pilles Place de l’olivier, 8 mai 2023, Les Pilles.

Marché de producteurs locaux. Restauration et buvette sur place. Animations jeux en bois tous les derniers lundis du mois..

2023-05-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-10-09 19:00:00. .

Place de l’olivier

Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Market of local producers. Catering and refreshments on site. Wooden games every last Monday of the month.

Mercado de productores locales. Catering y refrescos in situ. Juegos de madera el último lunes de cada mes.

Markt mit lokalen Produzenten. Verpflegung und Getränke vor Ort. Animationen Holzspiele an jedem letzten Montag des Monats.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale