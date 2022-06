Festival Culturissimo 2022 / L’Espace Culturel des Pieux accueille les sœurs Berthollet Espace Culturel, 30 juin 2022 20:00, Les Pieux.

Jeudi 30 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer

À l’occasion du Festival Culturissimo, proposé par les Espaces Culturels E. Leclerc, l’Espace Culturel des Pieux accueillera les sœurs Camille et Julie Berthollet pour un concert de leur nouvel album, Series.

Quand la plupart des enfants se passionnent pour leurs poupées et leurs petites voitures, les sœurs franco-suisses Camille et Julie Berthollet, elles, jettent leur dévolu sur le violon et le violoncelle dès leur plus jeune âge.

Passionnées de séries, Camille et Julie Berthollet rêvaient depuis longtemps d’enregistrer un album consacré aux bandes originales de séries et de films. De Mission Impossible à Game of Thrones, The Crownou Downton Abbey, le duo virtuose nous offre en version symphonique ou chambriste des mélodies inoubliables de John Barry, Lalo Shifrin, Hans Zimmer, Max Richter, Georges Delerue…

Cet événement gratuit proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du Festival Culturissimo, qui est de retour cette année pour plus de 70 rendez-vous partout en France. Les invitations sont à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc de Querqueville.

