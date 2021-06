Les Pierres Parlent : Xavier Lesèche – Conte Fouesnant, 5 août 2021-5 août 2021, Fouesnant.

Les Pierres Parlent : Xavier Lesèche – Conte 2021-08-05 – 2021-08-05 Chapelle de Kerbader Mousterlin 181 Hent Kerbader

Fouesnant Finistère

Tous les jeudis à 21h00

Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée.

Dans le cadre du festival « Les Pierres Parlent en Bretagne » qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne.

> En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant

Xavier Lesèche

Conte

Gratuit

Brocéliande est un nom qui résonne dans l’imagination de tous les fous de merveilleux…

Xavier Lesèche connaît Brocéliande et ses légendes comme sa poche. Il y croise Lancelot et Merlin près de la fontaine de Barenton ; il parcoure les chemins secrets du palais au fond des eaux de Viviane ; il suffit qu’il lève la main et claque la langue pour que sortent des profondeurs des bois le petit peuple des Korrigans.

Xavier Lesèche est un conteur de haut vol qui, accompagné de sa guitare, réussit à vous faire prendre l’imaginaire pour le réel. On se perd avec lui dans les landes et forêts, et… c’est réjouissant !

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 https://archipel.ville-fouesnant.fr/

Tous les jeudis à 21h00

Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée.

Dans le cadre du festival « Les Pierres Parlent en Bretagne » qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne.

> En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant

Xavier Lesèche

Conte

Gratuit

Brocéliande est un nom qui résonne dans l’imagination de tous les fous de merveilleux…

Xavier Lesèche connaît Brocéliande et ses légendes comme sa poche. Il y croise Lancelot et Merlin près de la fontaine de Barenton ; il parcoure les chemins secrets du palais au fond des eaux de Viviane ; il suffit qu’il lève la main et claque la langue pour que sortent des profondeurs des bois le petit peuple des Korrigans.

Xavier Lesèche est un conteur de haut vol qui, accompagné de sa guitare, réussit à vous faire prendre l’imaginaire pour le réel. On se perd avec lui dans les landes et forêts, et… c’est réjouissant !