Les Pierres Parlent : Michel Boutet – Conte, 14 juillet 2022, .

Les Pierres Parlent : Michel Boutet – Conte

2022-07-14 21:00:00 – 2022-07-14

Tous les jeudis à 21h00 nRestauration sur place à partir de 19h30 Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée. nDans le cadre du festival Les Pierres Parlent qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne. > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Michel Boutet nConte nGratuit Raconteur, comédien, chanteur, Michel Boutet est un amoureux de la langue. Toujours avec le mot juste et la plume vive, il regarde avec amusement et sympathie ce monde qui nous entoure. Il raconte et il chante des histoires vraies qui auraient pu arriver comme il dit ! Le voyage est garanti. S’il nous emmène du Poitou de son enfance aux rives du Québec ou de la Nouvelle-Calédonie, c’est pour mieux nous offrir une galerie de portraits du monde des humains. Il a l’art – en quelques phrases ou un bout de chanson – de nous faire entrer dans son univers où l’humour, la tendresse et la poésie ne sont jamais bien loin. Grâce à sa voix peut-être, ou simplement à la chaleur généreuse pour ceux dont il parle…

Tous les jeudis à 21h00 nRestauration sur place à partir de 19h30 Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée. nDans le cadre du festival Les Pierres Parlent qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne. > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Michel Boutet nConte nGratuit Raconteur, comédien, chanteur, Michel Boutet est un amoureux de la langue. Toujours avec le mot juste et la plume vive, il regarde avec amusement et sympathie ce monde qui nous entoure. Il raconte et il chante des histoires vraies qui auraient pu arriver comme il dit ! Le voyage est garanti. S’il nous emmène du Poitou de son enfance aux rives du Québec ou de la Nouvelle-Calédonie, c’est pour mieux nous offrir une galerie de portraits du monde des humains. Il a l’art – en quelques phrases ou un bout de chanson – de nous faire entrer dans son univers où l’humour, la tendresse et la poésie ne sont jamais bien loin. Grâce à sa voix peut-être, ou simplement à la chaleur généreuse pour ceux dont il parle…

dernière mise à jour : 2022-05-12 par