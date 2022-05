Les Pierres Parlent : Marc Buléon – Conte, 21 juillet 2022, .

Les Pierres Parlent : Marc Buléon – Conte

2022-07-21 – 2022-07-21

Tous les jeudis à 21h00 nRestauration sur place à partir de 19h30 Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée. nDans le cadre du festival Les Pierres Parlent qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne. > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Marc Buléo Conte nGratuit Marc Buléon a plus d’une histoire dans son sac à paroles ; de celle d’un empereur africain du XIXe siècle à la descente d’Orphée aux enfers en passant par la saga d’une baleine et de son petit pour retrouver l’océan. nPour cette veillée contée, ce sont des histoires traditionnelles, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique de l’Ouest, dont Marc Buléon fait son miel ! Histoires de ruses, d’énigmes ou de poursuites, on y croise des voleurs sympathiques, des fous qui ne le sont pas, des doux imbéciles. On y rencontre aussi parfois des rois et des mendiants, des puissants et des faibles. Et ce ne sont pas toujours les plus forts qui l’emportent ! Derrière le rire, l’humour, la tendresse et l’ironie, il est question d’une certaine idée de la justice. Et, à la fin, il y a toujours quelque chose de joyeux qui fait que l’appétit de vivre l’emportera sur le reste !

