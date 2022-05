Les Pierres Parlent : Jean-Marc Derouen & Matao Rollo – Conte, 11 août 2022, .

Les Pierres Parlent : Jean-Marc Derouen & Matao Rollo – Conte

2022-08-11 – 2022-08-11

Tous les jeudis à 21h00 nRestauration sur place à partir de 19h30 Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée. nDans le cadre du festival Les Pierres Parlent qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne. > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Jean-Marc Derouen & Matao Rollo nConte nGratuit Jean-Marc Derouen a passé une partie de son enfance à Brocéliande. C’est sans doute le vent de la forêt ou les voix de Merlin qui lui ont soufflé à l’oreille ce qu’il raconte aujourd’hui. Des histoires bretonnes traditionnelles, bien sûr, où l’on rencontre au détour du chemin des korrigans et sorcières mais aussi tout ce qui fait la saveur de la vie : nos coups de cœur et coups de gueule, nos errances et nos bonheurs. On bascule parfois du traditionnel au contemporain sans prévenir ; mais le rire n’est jamais loin. Matao Rollo, quant à lui, est du pays gallo. Il navigue joyeusement dans toutes les histoires traditionnelles qui lui tombent sous la langue. Selon l’humeur, il peut tout aussi bien vous emmener faire un tour dans les étoiles ou dans des contes des quatre coins du monde, même si –on ne se refait pas – il les accommode à la sauce bretonne ! Quelle que soit l’histoire, il y injecte toujours une part de drôlerie et de folie. Sans doute un héritage de sa grand-mère qui, en son temps, a gagné un concours de grimaces !

