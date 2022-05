Les Pierres Parlent : Élisabeth Troestler – Conte, 28 juillet 2022, .

Les Pierres Parlent : Élisabeth Troestler – Conte

2022-07-28 – 2022-07-28

Tous les jeudis à 21h00 nRestauration sur place à partir de 19h30 Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée. nDans le cadre du festival Les Pierres Parlent qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne. > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant nÉlisabeth Troestler nConte nGratuit Élisabeth Troetsler a une manière bien à elle de vous attraper les oreilles et de vous embarquer en trois mots ! nChez elle, des dragons sortent du papier peint et les princesses lisent les horoscopes et répondent aux questionnaires des magazines pour savoir qui sera le Prince Charmant ! Elle peut aussi bien vous embarquer dans un récit fantastique des pays du Grand Nord en compagnie de sorcières, chasseurs d’ours et caribous que vous raconter des histoires bretonnes de pacte avec le diable ou de naufrageurs… nLes univers se télescopent, l’invraisemblable se cultive et les histoires traditionnelles se revisitent : à l’heure d’internet, les histoires ont encore de beaux jours devant elles !

