Les Pierres Parlent : Achille Grimaud & Aldo Ripoche – Conte, 4 août 2022, .

Les Pierres Parlent : Achille Grimaud & Aldo Ripoche – Conte

2022-08-04 – 2022-08-04

Tous les jeudis à 21h00 nRestauration sur place à partir de 19h30 Au pied de la chapelle de Kerbader, à la tombée de la nuit, un conteur vous accueille pour une veillée. nDans le cadre du festival Les Pierres Parlent qui investit des lieux de patrimoine en sud Bretagne, conteurs et raconteurs d’histoires portent cette parole, à la fois ancienne et moderne, qui fait l’âme de la Bretagne. > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Achille Grimaud & Aldo Ripoche nConte & musique nGratuit Conte : Achille Grimaud nVioloncelle : Aldo Ripoche Achille Grimaud a l’œil vif et la langue agile. Il vous fait passer, l’air de rien, dans un univers onirique et décalé. nIl peut, selon les soirs, vous raconter des histoires de la vie des gens d’aujourd’hui, des légendes urbaines, des faits divers, des souvenirs d’enfance sur la côte finistérienne ou encore des histoires de la grande tradition orale bretonne collectées par Anatole le Braz. nMais une chose est sûre : il manie la parole avec un bonheur certain ! Et quand la voix du violoncelle d’Aldo Ripoche se mêle à celle du conteur, toutes les histoires prennent une autre couleur. nLes portes de l’Autre Monde peuvent bien s’ouvrir toutes grandes, cela n’empêche pas d’avoir de l’humour ; Achille Grimaud et Aldo Ripoche ne se priveront pas de ce plaisir !

