SOIRÉE ESCALADE Les Pierres Meslières Ancenis-Saint-Géréon, 6 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Initiation et découverte. Animation estivale gratuite tout public à partir de 6 ans..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 21:00:00. .

Les Pierres Meslières

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Initiation and discovery. Free summer activities for all ages 6 and up.

Iniciación y descubrimiento. Actividades de verano gratuitas para todas las edades a partir de 6 años.

Einführung und Entdeckung. Kostenlose Sommeranimation für alle ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire