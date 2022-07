Les Pierres Jaumâtres se couvrent de rose Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Catégorie d’évènement: Toulx-Sainte-Croix

2022-07-16 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-16 Toulx-Sainte-Croix Creuse Toulx-Sainte-Croix Les Pierres Jaumâtres – à partir de 9h30 Parce que le dépistage du cancer du sein ne se limite pas au mois d’octobre, Rose en Marche organise une journée de sensibilisation où les Pierres seront recouvertes de rose.

Au programme :

– 9h30 : marche organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac

– 16h: flash mob avec les filles du Ladies Studio

– 17h : conférence en plein air

Stand d'auto-palpation toute la journée, ainsi que d'autres stands et activités.

