du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Nicolas

Un parc stupéfiant de sculptures en granit limousin à 5min de Saint-Léonard-de-Noblat qui ne pourra que vous émerveiller et vous questionner ! Découvrez également sa galerie de peintures représentatives des plus beaux sites du Limousin. Le tout avec une vue imprenable sur les monts de Vassivière.

Visites guidées samedi et dimanche de 14h à 19h. 7€/personne. 5€/enfant + de 6 ans.

Découvrez 140 blocs monumentaux en granit limousin représentant personnages humoristiques, animaux et sculptures. Saint-Nicolas La Geneytouse La Geneytouse Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

