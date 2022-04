Les Pieds Tanqués Trets, 10 septembre 2022, Trets.

Les Pieds Tanqués Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

2022-09-10 21:00:00 21:00:00 – 2022-09-10 22:15:00 22:15:00 Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets Bouches-du-Rhône Trets

En Provence, sur un terrain de boules, quatre joueurs s’affrontent: Zé, le pied-noir; Yaya, le Français né de parents algériens; Loule, le provençal “de souche”; et Monsieur Blanc, le Parisien fraîchement arrivé dans la région. On pourrait croire à une simple partie de pétanque entre amis mais ce sont toutes le souffrances de guerre d’Algérie et les questions d’idéntité qui nous sautent soudain à la figure. Au gré des boules pointées ou tirées, le passé ressurgit et on découvre les blessures secrètes de chacun, leur lien filial et intime avec cette guerre: ils s’opposent, se liguent, livrent chacun leur vérité mais tous ont à coeur de finir le jeu sur ce terrain qui les rassemble et les unit…

Pièce de théâtre tout public à partir de 14 ans par la Cie Artscénicum Théâtre

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

