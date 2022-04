Les Pieds Tanqués Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves Bouches-du-Rhône Noves Une pièce de théâtre au boulodrome, une partie de pétanque prétexte à la rencontre de 4 personnages qui vont galéger, s’invectiver, se confier avec pour toile de fond la Guerre d’Algérie.

De l’émotion mais aussi du rire car rien ne peut être trop dramatique quand on joue aux boules.

