Les pieds tanqués Marseille 2e Arrondissement, 5 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Les pieds tanqués Boulodrome du Panier 5 rue du Timon Marseille 2e Arrondissement

2022-05-05 – 2022-05-05 Boulodrome du Panier 5 rue du Timon

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

UNE PIÈCE DE PHILIPPE CHUYEN



“Je pense depuis longtemps que le théâtre peut dans le domaine historique se faire le médiateur efficace d’un travail de mémoire, non pour le seul plaisir d’invoquer l’Histoire, mais afin de servir le présent sans désir de polémique, ni mise en accusation ou construction de discours culpabilisateurs.”

Philippe Chuyen



Un boulodrome comme terrain de jeu ? Sur un air de Provence, quatre gaillards parlent et pointent ce qui les relie : la guerre d’Algérie. Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un Français de l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé dans la région. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… Ils auront cependant à cœur de finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit.



Distribution

• Texte et mise en scène Philippe Chuyen • Avec Mourad Tahar Boussatha ou Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul • Costumes Corinne Ruiz • Décor Christophe Brot • Lumière Nolven Badeau • Régie Claire-Alexandra Jullien • Cie Artscénicum Théâtre.



Crédits de production

Production Artscénicum Théâtre. Coproductions : Bibliothèque de théâtre Armand Gatti – La Seyne, Espace Comedia Toulon. Soutiens : Conseil départemental du Var, Région Sud, Spédidam, ADAMI.

Un boulodrome comme terrain de jeu ? Sur un air de Provence, quatre gaillards parlent et pointent ce qui les relie : la guerre d’Algérie.

UNE PIÈCE DE PHILIPPE CHUYEN



“Je pense depuis longtemps que le théâtre peut dans le domaine historique se faire le médiateur efficace d’un travail de mémoire, non pour le seul plaisir d’invoquer l’Histoire, mais afin de servir le présent sans désir de polémique, ni mise en accusation ou construction de discours culpabilisateurs.”

Philippe Chuyen



Un boulodrome comme terrain de jeu ? Sur un air de Provence, quatre gaillards parlent et pointent ce qui les relie : la guerre d’Algérie. Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un Français de l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé dans la région. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… Ils auront cependant à cœur de finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit.



Distribution

• Texte et mise en scène Philippe Chuyen • Avec Mourad Tahar Boussatha ou Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul • Costumes Corinne Ruiz • Décor Christophe Brot • Lumière Nolven Badeau • Régie Claire-Alexandra Jullien • Cie Artscénicum Théâtre.



Crédits de production

Production Artscénicum Théâtre. Coproductions : Bibliothèque de théâtre Armand Gatti – La Seyne, Espace Comedia Toulon. Soutiens : Conseil départemental du Var, Région Sud, Spédidam, ADAMI.

Boulodrome du Panier 5 rue du Timon Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-21 par