Les Pieds Tanqués – Les jeudis de Barbentane Barbentane, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Barbentane.

Les Pieds Tanqués – Les jeudis de Barbentane 2021-07-15 – 2021-07-15 Route de Boulbon Arènes

Barbentane Bouches-du-Rhône

Une partie de pétanque, des secrets, l’Histoire et surtout l’amitié ! Une pièce de théâtre qui rassemble et unit.

Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un français issu de l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé en Provence.

Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité…

Cependant, ils auront à coeur de finir cette partie, sur ce terrain de boules qui les rassemble et les unit.



La compagnie Artscénicum Théâtre est présente au Festival off d’Avignon.



La billetterie se fait en mairie tous les après-midis de 13h30 à 18h, et les samedis, de 10h à 12h, à la médiathèque.

Les jours de spectacle : possibilité d’acheter son billet le jour même, 30 minutes avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation.



Réservations par mail tout au long de la programmation des festivités.

Toute réservation doit être confirmée par un règlement par chèque à l’ordre du Trésor public dans les 6 jours qui suivent votre réservation.

Les réservations individuelles non réglées 48 h avant la représentation ne seront assurées que dans la limite des places disponibles.

