LES PIEDS TANQUÉS Balaruc-les-Bains, 18 février 2022, Balaruc-les-Bains.

LES PIEDS TANQUÉS Balaruc-les-Bains

2022-02-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-18 21:45:00 21:45:00

Balaruc-les-Bains Hérault

14 14 EUR Théâtre avec la Cie Artscénicum

En Provence, sur un terrain de boules, quatre joueurs s’affrontent : Zé, le pied-noir ; Yaya, le Français né de parents algériens ; Loule, le Provençal « de souche » ; et Monsieur Blanc, le Parisien fraîchement arrivé dans la région. On pourrait croire à une simple partie de pétanque entre amis mais ce sont toutes les souffrances de la guerre d’Algérie et les questions d’identité qui nous sautent soudain à la figure. Au gré des boules pointées ou tirées, le passé ressurgit et on découvre les blessures secrètes de chacun, leur lien filial et intime avec cette guerre : ils s’opposent, se liguent, livrent chacun leur vérité mais tous ont à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les rassemble et les unit….

Texte et mise en scène : Philippe Chuyen

Avec : Mourad Tahar Boussatha ou Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul

Costumes : Corinne Ruiz Décor : Christophe Brot Lumière : Nolven Badeau Régie : Claire-Alexandra Jullien

Quand les mémoires s’entrechoquent… Deux bancs, sous le soleil, et un rayonnement puissant pour ce spectacle à l’ardente sincérité.

Au travers d’un jeu de pétanque, c’est la guerre d’Algérie qui, au grand jour, est posée comme fondatrice de nos identités respectives. Un spectacle sur « hier » pour nous aider à construire un présent vivable !

+33 4 67 46 81 32

Balaruc-les-Bains

