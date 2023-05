Sortie de découverte de la richesse de la faune du marais de la Touques Les pieds sur terre SAINT-LAURENT-SUR-MER Catégorie d’Évènement: Saint-Laurent-sur-Mer Sortie de découverte de la richesse de la faune du marais de la Touques Les pieds sur terre, 5 juin 2023, SAINT-LAURENT-SUR-MER. Sortie de découverte de la richesse de la faune du marais de la Touques Lundi 5 juin, 14h00 Les pieds sur terre Gratuit Au cœur du marais, venez observer de nombreuses espèces d’oiseaux, mais aussi les petites bêtes dans les prairies humides et les animaux aquatiques des mares.

(2-3 km/2h) – Niveau 2

2023-06-05T14:00:00+02:00 – 2023-06-05T16:00:00+02:00

