Sortie découverte du littoral d’Omaha Beach (dans le cadre de la fête de la nature) Les pieds sur terre SAINT-LAURENT-SUR-MER Catégorie d’Évènement: Saint-Laurent-sur-Mer Sortie découverte du littoral d’Omaha Beach (dans le cadre de la fête de la nature) Les pieds sur terre, 25 mai 2023, SAINT-LAURENT-SUR-MER. Sortie découverte du littoral d’Omaha Beach (dans le cadre de la fête de la nature) Jeudi 25 mai, 11h00 Les pieds sur terre Gratuit Les pieds sur terre SAINT-LAURENT-SUR-MER SAINT-LAURENT-SUR-MER https://www.lespiedssurterre-eedd.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T11:00:00+02:00 – 2023-05-25T13:00:00+02:00

2023-05-25T11:00:00+02:00 – 2023-05-25T13:00:00+02:00 Omaha Beach S. Guichard Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Laurent-sur-Mer Autres Lieu Les pieds sur terre Adresse SAINT-LAURENT-SUR-MER Ville SAINT-LAURENT-SUR-MER Lieu Ville Les pieds sur terre SAINT-LAURENT-SUR-MER

Les pieds sur terre SAINT-LAURENT-SUR-MER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-sur-mer/

Sortie découverte du littoral d’Omaha Beach (dans le cadre de la fête de la nature) Les pieds sur terre 2023-05-25 was last modified: by Sortie découverte du littoral d’Omaha Beach (dans le cadre de la fête de la nature) Les pieds sur terre Les pieds sur terre 25 mai 2023 Les pieds sur terre SAINT-LAURENT-SUR-MER Saint-Laurent-sur-Mer

SAINT-LAURENT-SUR-MER