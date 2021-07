Saint-Pierre-des-Corps Quartier de la Rabaterie Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Les Pieds qui rient Quartier de la Rabaterie Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps

Les Pieds qui rient Quartier de la Rabaterie, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Pierre-des-Corps. Les Pieds qui rient

du lundi 12 juillet au vendredi 27 août à Quartier de la Rabaterie

LES PIEDS QUI RIENT c’est depuis 2018: la rencontre du très jeune enfant avec la danse*, dans un partage joyeux et heureux avec sa famille, les habitants du quar-tier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps. **Les horaires indiquent les heures d’ouverture de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, pour plus d’informations sur les ateliers, veuillez contacter le service « Enfance, scolaire et loisirs » au 02 47 63 43 43.** _*danse hip hop – danse africaine d’origine du Mali – danse aux couleurs orientale – danse indienne – danse contemporaine – danse contemporaine_ Festival de danse Quartier de la Rabaterie Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:30:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-12T13:30:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-13T13:30:00 2021-07-13T17:00:00;2021-07-14T08:30:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-14T13:30:00 2021-07-14T17:00:00;2021-07-15T08:30:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-15T13:30:00 2021-07-15T17:00:00;2021-07-16T08:30:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T13:30:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-19T08:30:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-19T13:30:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T13:30:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T08:30:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T13:30:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T08:30:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-22T13:30:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T13:30:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-26T08:30:00 2021-07-26T12:30:00;2021-07-26T13:30:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T08:30:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T13:30:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T08:30:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T13:30:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T08:30:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T13:30:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T08:30:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T13:30:00 2021-07-30T17:00:00;2021-08-02T08:30:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-02T13:30:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T08:30:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-03T13:30:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T08:30:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T13:30:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T08:30:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T13:30:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T08:30:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T13:30:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-09T08:30:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-09T13:30:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T13:30:00 2021-08-10T17:00:00;2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T13:30:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-12T08:30:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T13:30:00 2021-08-12T17:00:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T12:30:00;2021-08-16T13:30:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T13:30:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T08:30:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T13:30:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T08:30:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T13:30:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T08:30:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T13:30:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T12:30:00;2021-08-23T13:30:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T13:30:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T13:30:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-26T13:30:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T12:30:00;2021-08-27T13:30:00 2021-08-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Étiquettes évènement : Autres Lieu Quartier de la Rabaterie Adresse Saint-Pierre-des-Corps Ville Saint-Pierre-des-Corps lieuville Quartier de la Rabaterie Saint-Pierre-des-Corps