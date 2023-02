LES PIEDS NUS DANS LA NEIGE THEATRE A L’OUEST, 17 février 2023 00:00, ROUEN.

Tarif : 27.0 euros.

THEATRE A L’OUEST ROUEN Seine-Maritime . Lion So Productions (L-D-20-6005) présente ce spectacle. LES PIEDS NUS DANS LA NEIGE Une comédie hommage à Louis de Funès avec une histoire originale et hélas, un peu d’actualité, bardée de clins d’oeil à cet immense acteur !Un président de la république (fictif) voit sa côte de popularité baisser à un niveau pratiquement jamais vu jusque là. Radin, de mauvaise foi, égoïste, il réalise à peine que le peuple, qui subit en plus une période hivernale terrible, s’enlise dans une pauvreté immense.La colère de la rue gronde ! L’heure est venue d’engager un nouveau conseiller en communication pour redorer son blason et reconquérir l’électorat perdu ! Mais avec son caractère épouvantable, et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le président va affronter de nombreuses situations pittoresques qui seront autant d’obstacles à son éventuelle réélection.Cyril Etesse et Antony Vincent rendent un hommage unique à Louis de Funès au travers d’une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’oeil évocateurs à nombre de ses films les plus mythiques. Les talents d’imitateurs et de comédiens des deux artistes, au service de situations, quiproquos et scènes hilarantes donnent à cette pièce un parfum de nostalgie qui ravira tous les admirateurs de Louis de Funès… et les autres ! Artistes : Cyril ETESSE et Antony VINCENT Réservation PMR : 01 42 41 92 51 / billetterie@alhambra-paris.com.

