2023-01-19 20:00:00 – 2023-01-21 21:10:00

Comédie hommage à Louis De Funès

Un Président de la République (fictif) voit sa côte de popularité baisser à un niveau pratiquement jamais vu jusque là. Radin, de mauvaise foi, égoïste, il réalise à peine que le peuple, qui subit en plus une période hivernale terrible, s’enlise dans une pauvreté immense. La colère de la rue gronde ! L’heure est venue d’engager un nouveau conseiller en communication pour redorer son blason et reconquérir l’électorat perdu ! Mais avec son caractère épouvantable, et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques qui seront autant d’obstacles à son éventuelle réélection ! +33 6 22 62 50 60 https://cafetheatre-ballonsrouges.bzh/ Café Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

