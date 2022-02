Les pieds nus dans la neige La comédie de Limoges, 1 avril 2022, Limoges.

Les pieds nus dans la neige

du vendredi 1 avril au dimanche 10 avril à La comédie de Limoges

Un président de la république (fictif) voit sa côte de popularité baisser à un niveau pratiquement jamais vu jusque là. Radin, de mauvaise foi, égoïste, il réalise à peine que le peuple, qui subit en plus une période hivernale terrible, s’enlise dans une pauvreté immense. La colère de la rue gronde ! L’heure est venue d’engager un nouveau conseiller en communication pour redorer son blason et reconquérir l’électorat perdu ! Mais avec son caractère épouvantable, et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le président va affronter de nombreuses situations pittoresques qui seront autant d’obstacles à son éventuelle réélection. Cyril Etesse et Antony Vincent rendent un hommage unique à Louis de Funès au travers d’une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’oeil évocateurs à nombre de ses films les plus mythiques. Les talents d’imitateur et de comédien des deux artistes, au service de situations, quiproquos et scènes hilarantes donnent à cette pièces un parfum de nostalgie qui ravira tous les admirateurs de Louis de Funès… et les autres !

Une comédie hommage à Louis de Funès et ses films.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T18:00:00 2022-04-02T19:30:00;2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00;2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T18:30:00;2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:30:00;2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00;2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:30:00