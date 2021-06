Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Les Pieds Marins Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

L'entrée de la jetée Thiers accueille, depuis 1995, les empreintes de pieds d'illustres noms de la Voile, témoignant du lien étroit du bassin d 'Arcachon avec la mer et la navigation. Début Juillet, elle accueillera 3 nouvelles empreintes de navigateurs au palmarès exceptionnel. Rendez-vous, pour une cérémonie iodée, forte en émotion, qui lancera les festivités de la saison estivale et permettra de rassembler tous les passionnés de la voile. Mais pour l'instant, patience , le mystère plane toujours sur les invités misent à l'honneur…

