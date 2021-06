Les Pieds dans l’herbe La Demie Lune, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Juvardeil.

Les Pieds dans l’herbe

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à La Demie Lune

C’est un grand bol d’air frais qui t’attend à Juvardeil sur la base de loisirs de la Demi Lune. En plein coeur des basses vallées angevines, bordée par la Sarthe, la base de loisirs est située sur une exploitation agricole. Le séjour sera une véritable aventure pour les enfants avec comme possibilités au programme : – Des activités physiques : vtt, kayak, jeux sportifs – Des activités permettant la découverte de la nature et de l’environnement : promenades en forêt, exploration de l’environnement, découverte de la faune et de la flore, visite d’un potager – Des activités permettant de stimuler et de développer de nouvelles compétences chez les enfants : course d’orientation, bricolage, construction de cabanes, etc. En plus de ces activités très axées autour de la vie dans la nature, différents outils pédagogiques seront mis à disposition des enfants : des malles d’activité lecture ou d’activité manuelle. Tous les matins, les enfants seront invités à s’organiser pour construire le programme de la journée et de la semaine et à structurer la vie de groupe, que cela passe par des réunions, des votes, etc. Des outils leur seront proposés pour réfléchir collectivement. Cela sera une véritable expérience citoyenne à la décision et à l’organisation collective. Chaque enfant pourra ensuite prendre un rôle dans le déroulement du séjour : installer le camp, faire à manger, préparer les activités de l’après-midi, les ranger, etc. Ce seront les enfants qui construiront le séjour, à partir de toutes les possibilités pédagogiques existantes sur place et apportées par nos équipes. Les matins seront de manière général plus dédié à des temps d’apprentissage avec différents supports selon les jours : – Via le support du bricolage, travail sur certaines notions de géométrie et de logique – Dans le cadre de découverte de la nature, des temps de découverte de la faune et de la flore – Des temps d’écriture autour de la réalisation d’un journal de camp et de réalisation de supports permettant d’améliorer la vie de camp

5 euros transport compris

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Demie Lune juvardeil Juvardeil Maine-et-Loire



