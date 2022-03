Les pieds dans l’herbe Centre de La Jumenterie – Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

du lundi 11 avril au samedi 16 avril à Centre de La Jumenterie – Vosges

Viens profiter de la nature et du plein air aux portes du Parc du Ballon des Vosges ! Parcourir la forêt à la recherche de matériaux de construction pour fabriquer son nid douillet !!! Qu’ils soient oiseaux, renard, papillon ou grenouille tous les animaux se fabriquent un “nid”. Mais où, comment et pour y faire quoi ? Seul ou à plusieurs construit ton nid idéal à travers des petits jeux de découverte amusants et enrichissants. Nous profiterons de ces grands espaces pour réaliser des balades en montagne ; organiser de grands jeux, du landart , une randinnée au flambeau, une construction de cabane sans oublier les veillées au coin du feu. L’emplacement du centre sur un site de 1,5 hectares en pleine nature et aux portes du Parc des Ballons des Hautes Vosges est propice aux activités de découverte de la faune et de la flore

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. Centre de La Jumenterie – Vosges 45 route du ballon d'alsace 88560 saint-maurice-sur-moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

