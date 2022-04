Les pieds dans l’estuaire (dans le cadre de la fête de la nature) Maison de la nature et de l’estuaire

Maison de la nature et de l’estuaire, le samedi 21 mai à 16:30

Dans le cadre de la Fête de la Nature, chaussons nos bottes et allons découvrir le pré-salé, sa faune et sa flore. Tout public (dès 6 ans) (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:30:00 2022-05-21T18:30:00

