2023-08-23 16:00:00 – 2023-08-23 19:00:00

Cher Sidiailles 4 EUR Découvrez le Moulin des Fougères et ses petits habitants d’une toute nouvelle manière : les pieds dans l’eau ! Venez rencontrer les poissons et autres petites bêtes qui peuplent l’Arnon et profitez d’un peu de fraîcheur au milieu d’un paysage exceptionnel.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 22 août à midi au 02 48 83 00 28. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire et la Gaule Culanaise. Le CEN Centre Val de Loire et la Gaule Culanaise, vous invite à une découverte originale du Moulin des fougères +33 2 48 83 00 28 Sidiailles

