Les pieds dans l’eau et dans la tête Marseille, 22 août 2022, Marseille.

Les pieds dans l’eau et dans la tête

du lundi 22 août au jeudi 22 septembre à Marseille

– Savoir être et vivre ensemble : accepter l’autre, construire une démarche citoyenne par la vie en collectivité. – Devenir acteur de son environnement et de son avenir : découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu, y trouver sa place et son rôle. – Renforcer des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier une démarche, traiter les informations, observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses et vérifier. – S’approprier des techniques et maitriser des outils : pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils technologiques

50€

Mobiliser et solliciter les connaissances et les compétences des enfants et des jeunes accueillis en colonie de vacances, par des activités variées à caractère ludique, culturel, sportif.

Marseille Centre la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-22T09:00:00 2022-08-22T18:00:00;2022-08-23T09:00:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-24T09:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T09:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T09:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T09:00:00 2022-08-27T18:00:00;2022-08-28T09:00:00 2022-08-28T18:00:00;2022-08-29T09:00:00 2022-08-29T18:00:00;2022-08-30T09:00:00 2022-08-30T18:00:00;2022-08-31T09:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T09:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T09:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T09:00:00 2022-09-03T18:00:00;2022-09-04T09:00:00 2022-09-04T18:00:00;2022-09-05T09:00:00 2022-09-05T18:00:00;2022-09-06T09:00:00 2022-09-06T18:00:00;2022-09-07T09:00:00 2022-09-07T18:00:00;2022-09-08T09:00:00 2022-09-08T18:00:00;2022-09-09T09:00:00 2022-09-09T18:00:00;2022-09-10T09:00:00 2022-09-10T18:00:00;2022-09-11T09:00:00 2022-09-11T18:00:00;2022-09-12T09:00:00 2022-09-12T18:00:00;2022-09-13T09:00:00 2022-09-13T18:00:00;2022-09-14T09:00:00 2022-09-14T18:00:00;2022-09-15T09:00:00 2022-09-15T18:00:00;2022-09-16T09:00:00 2022-09-16T18:00:00;2022-09-17T09:00:00 2022-09-17T18:00:00;2022-09-18T09:00:00 2022-09-18T18:00:00;2022-09-19T09:00:00 2022-09-19T18:00:00;2022-09-20T09:00:00 2022-09-20T18:00:00;2022-09-21T09:00:00 2022-09-21T18:00:00;2022-09-22T09:00:00 2022-09-22T18:00:00