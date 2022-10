Les Pieds dans l’Eau Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

2022-11-01 – 2022-11-02

Territoire de Belfort Belfort 8 EUR Pendant que la mer monte, les petites querelles continuent…

Et si au lieu de se disputer pour des futilite´s, on s’occupait ensemble de l’essentiel ? Deux bricoleurs d’histoires, nous invitent dans leur atelier tout blanc. La`, derrie`re un e´tabli, ils nous fabriquent le re´cit d’une histoire singulie`re qui commence dans un village perche´ sur une falaise pour finir dans une embarcation de bric et de broc en route vers l’inconnu. Entre-temps, nous assistons aux querelles de voisinage sans fin de deux habitants du village. Les saisons passent et pendant qu’ils se chamaillent… ils ne s’en aperc¸oivent pas… mais l’eau monte ! Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et a` la fin les voisins sont raccommode´s. Les pieds dans l’eau, c’est une histoire de territoire, de pe´rime`tre. Qu’est-ce qui m’appartient ? Qu’est-ce qui est a` moi ? qu’est-ce qui est a` l’autre ? Et mon voisin ? Ami ou ennemi ? Nous sommes si diffe´rents… Les pieds dans l’eau, c’est surtout le temps qu’on perd a` se chamailler pour trois fois rien, a` vouloir toujours plus et mieux que son voisin ! contact@marionnette-belfort.com +33 3 84 28 99 65 https://marionnette-belfort.com/ Théâtre de marionnettes 30 bis rue Jean de la Fontaine Belfort

